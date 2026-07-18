Macar Üniversitelerinden Tekirdağ'a Rölöve Projesi - Son Dakika
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Macar Üniversitelerinden Tekirdağ'a Rölöve Projesi

Macar Üniversitelerinden Tekirdağ\'a Rölöve Projesi
18.07.2026 12:16
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Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi, Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi için rölöve çalışması yapıyor.

Macaristan Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'nin mevcut durumunu geleneksel ve modern yöntemlerle belgelemek amacıyla kapsamlı rölöve ve üç boyutlu tarama çalışması yürütüyor.

Macar Kültür Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen projeye Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesinin yanı sıra Macaristan'daki iki üniversiteden akademisyen ve öğrenciler katılıyor.

Çalışmalar kapsamında tarihi yapının manuel ve dijital rölövesi hazırlanırken, yer tabanlı lazer tarayıcı (TLS) kullanılarak binanın üç boyutlu nokta bulutu oluşturuluyor.

Hazırlanacak teknik dokümantasyonun ileride gerçekleştirilebilecek restorasyon çalışmalarına temel oluşturması hedefleniyor.

Proje sonunda elde edilen verilerin yer alacağı bir sergi ile belgesel niteliğinde bir filmin de hazırlanması planlanıyor.

Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, gazetecilere, Rakoczi'nin kaybettiği bağımsızlık savaşının ardından Tekirdağ'a sığındığını ve yaşamını burada tamamladığını söyledi.

Rakoczi'nin yaşadığı tarihi yapının günümüze kadar ayakta kalmayı başardığını belirten Sipos, "Bu bina ve bu hikaye, Macar tarihinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Proje kapsamında üç Macar üniversitesinden gelen akademisyen ve öğrencilerle birlikte binanın rölöve çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu teknik çalışma sayesinde tarihi yapının ayrıntılı dokümantasyonu hazırlanıyor. Proje sonunda sunum, sergi ve çalıştay gibi etkinlikler de düzenlenecek." dedi.

Macar Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Gergö Kovacs da Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'nin Macar tarihi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Arkeoloji, grafik tasarım ve mimarlık bölümlerinden öğrencilerle bir hafta boyunca müzede çalışma yürüttüklerini aktaran Kovacs, "Binanın araştırmasını ve dokümantasyonunu yapıyoruz. Üç boyutlu lazer tarama cihazıyla yapının dijital modelini oluşturuyoruz. Öğrenciler de bu süreçte tarihi bir yapının nasıl belgelenmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Rita Pataky ise Rakoczi Müzesi'nin Macar tarihi açısından özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Burada çalışmak bizim için büyük bir onur. Bu tarihi dokuya dokunabilmek ve böyle bir projede yer almak çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Raka Podmaniczky de Rakoczi'nin Macarlar için önemli bir tarihi kişilik olduğunu dile getirdi.

Yapının mimari olarak kendileri için kıymetli olduğunu aktaran Podmaniczky, "Rakoczi'nin Tekirdağ'da yaşadığı evi incelemek ve burada çalışma yapmak bizim için çok anlamlı. Bu tarihi yapıyı yakından tanımak mimarlık eğitimi açısından da önemli bir deneyim." dedi.

Rakoczi Müzesi

Eski bir Türk evi olan bina 1676-1735 yılları arasında yaşayıp, son yıllarını Tekirdağ'da geçiren Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı II. Rakoczi Frençh'in anılarına izafeten Macar Hükümeti tarafından müze olarak düzenlendi.

Mülkiyeti ve içindeki zati eşyalarıyla birlikte Macar Hükümeti'ne ait olan müze 25 Eylül 1982'de ziyarete açıldı.

Sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczi'nin şahsına ve ailesine ait eşyalar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macar Üniversitelerinden Tekirdağ'a Rölöve Projesi - Son Dakika

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