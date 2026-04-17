Macaristan AB Fonları İçin Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika
Macaristan AB Fonları İçin Görüşmelere Başlıyor

17.04.2026 16:49
Yeni lider Peter Magyar, dondurulmuş 17 milyar avro AB fonu için Brüksel ile görüşmelere başlayacak.

Macaristan'da genel seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, 17 milyar avro tutarındaki dondurulmuş Avrupa Birliği (AB) fonlarının verilmesi için Brüksel'den gelen heyetle görüşmelere başlayacaklarını bildirdi.

Magyar, başkent Budapeşte'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'ın dondurulmuş AB fonlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Peter Magyar, bugün Budapeşte'ye gelmesi beklenen Avrupa Birliği Komisyonu heyetiyle Macar ekonomisinin acil ihtiyaç duyduğu AB fonlarının serbest bırakılmasına yönelik bir yol haritasını görüşeceklerini aktardı.

Magyar, 2 gün sürecek görüşmelerin yapıcı geçmesini beklediğini ancak zamanın kısıtlı olduğunu dile getirdi.

Brüksel'den gelen heyetle, kurulacak hükümette sırasıyla dışişleri, ekonomi ve maliye bakanları olması beklenen Anita Orban, Istvan Kapitany ve Andras Karman'ın görüşmelere katılacağını bildiren Magyar, hükümetin kurulması; yolsuzluk ve medya ile akademik özgürlüklerin yeniden tesis edilmesi gibi konularda AB'nin endişelerini gidermek için hızlı şekilde harekete geçeceğini vurguladı.

Magyar, "Ağustos sonunda milyarlarca fonun süresi dolacağı için çok acele etmemiz gerekecek." dedi.

Dondurulan fonlar arasında Macaristan'ın yolsuzlukla mücadele, sığınma hakkı ve akademik özgürlük gibi konularda belirli şartları yerine getirmesini gerektiren, AB bütçesinden ayrılan yaklaşık 17 milyar avro yer alıyor. Bu tutarın 10 milyar avrosu ağustos sonunda geçerlilik tarihini yitirecek.

Tisza, genel seçimi büyük farkla kazandı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimde, 16 yıldır iktidarını koruyan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Magyar liderliğindeki Tisza yarışmıştı.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açıldı.

Buna göre, 199 milletvekilli parlamentoda Tisza, 137 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilmek için gereken sayıyı aştı.

Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisi ise 56 sandalyede kaldı. Öte yandan aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya girme hakkı kazanan 3. parti oldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan AB Fonları İçin Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Macaristan AB Fonları İçin Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika
