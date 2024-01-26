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Macaristan, AB'nin Batı Balkanlar genişleme politikasını hızlandırmaya çalışacak - Son Dakika
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Macaristan, AB'nin Batı Balkanlar genişleme politikasını hızlandırmaya çalışacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bosna Hersek'e AB üyelik süreci için destek verdiğini açıkladı. Szijjarto, AB'nin Batı Balkanlar genişleme politikasını hızlandırmaya çalışacaklarını belirtti. Macaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini devralacak olması nedeniyle bu sürecin hızlandırılması önem taşıyor. Szijjarto, düzensiz göç konusunda da kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

Macaristan, AB\'nin Batı Balkanlar genişleme politikasını hızlandırmaya çalışacak
26.01.2024 - 23:07,
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar genişleme politikasını hızlandırmaya çalışacaklarını söyledi.

Szijjarto, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile ortak basın toplantısına katıldı. Burada Szijjarto, Macaristan'ın Bosna Hersek'e AB üyelik süreci için verdiği destek kapsamında Eylem Planı'nı imzaladı.

Basın toplantısında konuşan Szijjarto, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini devralacağını anımsatarak, "AB üyesi olmanız hem sizin hem de birliğin çıkarına olacaktır. Macaristan, dönem başkanlığı görevinde AB'nin Batı Balkanlar genişleme politikasını hızlandırmaya çalışacak." dedi.

AB'deki bazı üye ülkelerin genişleme politikasını desteklemediğini kaydeden Szijjarto, "Batı Balkanlar'ın üyelik süreçlerini yavaşlatanlar, AB'nin çıkarlarıyla ters hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Szijjarto, düzensiz göç konusunda kararlı şekilde mücadele edeceklerini aktararak, "AB'ye ancak yönetmeliklere uygun şekilde girilebilir." diye konuştu.

Bakan Konakovic de Macaristan'a, verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, AB ile katılım müzakerelerine başlayabilmek için tarih bekleyen Bosna Hersek'in bu zorlu süreçte resmi bir desteğe sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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