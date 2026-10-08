Macaristan Başbakan Yardımcısı Orban, Ankara\'da Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

Macaristan Başbakan Yardımcısı Orban, Ankara'da Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. İkili, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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