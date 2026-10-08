Macaristan Başbakan Yardımcısı Orban, Ankara\'da Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Bakanlık'ta bir araya geldi.