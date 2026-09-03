Macaristan Başbakanı Magyar, AB bütçesine Macar çıkarlarına hizmet ederse onay verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan Başbakanı Magyar, AB bütçesine Macar çıkarlarına hizmet ederse onay verecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, AB'nin 2028-2034 bütçesini ancak Macar halkı ve iş dünyasının çıkarlarına hizmet etmesi durumunda kabul edebileceklerini söyledi. Magyar, AB Konseyi Başkanı ile görüşmesinde Orban hükümetine uygulanan günlük 1 milyon avroluk para cezasının askıya alınmasını da beklediklerini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 yıllarını kapsayan bütçesini ancak Macar halkı ve iş dünyasının çıkarlarına hizmet etmesi durumunda kabul edebileceklerini belirtti.

Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB başkentleri turuna çıkan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile başkent Budapeşte'de bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, AB'nin 7 yıllık bütçesini ancak uzlaşmanın Macar halkı ve iş dünyasının çıkarlarına hizmet etmesi durumunda kabul edebileceklerini açıkça belirttiğini aktaran Magyar, Viktor Orban hükümeti döneminde uygulanan günlük 1 milyon avroluk para cezasının askıya alınması konusunda hızlı bir çözüm beklediklerini belirtti.

Magyar, özellikle Sebte'de (Ceuta) yaşanan olaylara atıf yaparak, Macaristan'ın yasa dışı göçü önlemek için gerekli yasal çerçeveyi ve fiziki sınır bariyerini korumaya devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Magyar, "Macaristan, AB'nin dış sınırlarını korumaya devam edecektir. Ayrıca bu çabaların Avrupa düzeyinde de takdir edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Magyar, Macaristan'ın hiçbir aday ülke için hızlandırılmış üyelik sürecini desteklemediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Macaristan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Magyar, AB bütçesine Macar çıkarlarına hizmet ederse onay verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:27
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 19:18:22. #7.12#
SON DAKİKA: Macaristan Başbakanı Magyar, AB bütçesine Macar çıkarlarına hizmet ederse onay verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement