Macaristan Başbakanı Orban: NATO'nun hedefi barıştır, sonsuz savaş değil - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban: NATO'nun hedefi barıştır, sonsuz savaş değil

Macaristan Başbakanı Orban: NATO\'nun hedefi barıştır, sonsuz savaş değil

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO'nun barış projesi olarak kurulduğunu ancak gelinen noktada barış yerine savaş arayışının gündeme taşındığını ifade etti. Orban, NATO'nun kurucu değerlerine aykırı olan bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı ve Macaristan'ın NATO'ya üyelik sürecine değinerek, ittifakın barışı koruma ve öngörülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için diğer üyeleriyle aktif olarak işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

11.07.2024 14:35
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, barış projesi NATO'nun tarihin en başarılı askeri ittifakı olarak kurulduğuna dikkati çekerek, bu ittifakın geleceğinin barışı korumakla doğru orantılı olduğunu ancak gelinen noktada barış yerine savaş arayışının gündeme taşındığını ifade etti.

Orban, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinde, NATO'ya ilişkin görüşleri ve ülkesinin yaklaşımını ele alan "NATO'nun hedefi barıştır, sonsuz savaş değil" başlıklı makale kaleme aldı.

Makalede, NATO'nun dönüm noktasına yaklaştığını belirten Orban, "Dünya tarihinin en başarılı askeri ittifakının barış projesi olarak başladığını ve gelecekteki başarısının barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var ama bugün barış yerine savaş arayışı, savunma yerine saldırı gündemde." ifadelerini kullandı.

"İttifakı barış projesi olarak korumak"

Orban, bu durumun NATO'nun kurucu değerlerine aykırı olduğuna işaret ederek, "Macaristan'ın tarihsel deneyimi, bu tür dönüşümlerin hiçbir zaman iyi yöne gitmediğini göstermektedir. Bugünkü görev, ittifakı barış projesi olarak korumak olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine değinen Orban, Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan kötü tecrübeleri sıraladı.

Orban, savaşı değil barışı koruyan, saldırgan genişlemeci değil savunma odaklı askeri ittifak olan NATO'ya katılmanın kendileri için en önemli husus olduğunu kaydederek, "Macar bakış açısı için daha iyisini isteyemezdik." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın hala bu yaklaşımı savunduğunu vurgulayan Orban, ülkesinin 1999'da NATO'ya katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"25 yıl geriye dönüp baktığımda, Batı'nın bir parçası olarak bütünleşme yönündeki genel arzunun yanı sıra Macarları nihayet katılmaya ikna eden şeyin NATO'nun barış vaadi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

Orban, Macar savunma sanayisinin hava savunma sistemlerinden insansız hava araçlarına kadar birçok alanda gelişimini sürdürdüğünü belirterek, " Ukrayna'daki savaş, Avrupalı ??NATO üyesi ülkelerin askeri sanayi kapasitesinde ciddi bir eksiklikle karşı karşıya olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Orban, Macar silahlı kuvvetlerinin ve savunma sanayisinin güçlendirilmesinin yalnızca Macaristan'a değil, bir bütün olarak NATO'ya fayda sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Macaristan, sadık bir ortak olmanın yanı sıra barışı koruma ve öngörülebilir kalkınmayı sağlama hedeflerine ulaşmak için ittifakın diğer üyeleriyle aktif olarak işbirliği yapmaya hazır olan bir müttefiktir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban: NATO'nun hedefi barıştır, sonsuz savaş değil - Son Dakika

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