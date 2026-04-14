Macaristan'ın Yeni Başbakanı Magyar, AB ve NATO'ya Bağlılığını Vurguladı

Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, Macar halkının Avrupa Birliği ve NATO'ya bağlılık kararı verdiğini belirtti. Rekor oy oranıyla parlamentoda üçte ikilik çoğunluk elde eden Magyar, ilk adımlarının yolsuzlukla mücadele ve Macaristan'ın Avrupa Kamu Savcılığı'na katılımı olacağını söyledi.

Magyar, anayasa değişikliği üzerinde çalışacaklarını ve başbakanlık görevinin en fazla iki dönemle sınırlandırılacağını ifade etti. Yaklaşık 20 milyar euro tutarındaki AB fonlarının serbest bırakılmasını öncelikli görev olarak vurgulayan Magyar, bu konuda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmelerde olduğunu açıkladı.

Macaristan'ın dış politikasında değişim sinyalleri veren Magyar, Balkan ülkelerinin iç işlerine karışmayacaklarını ve barış yanlısı bir hükümet kuracaklarını söyledi. Ayrıca, Rusya'nın güvenlik riski olduğunu belirterek, Avrupa'nın kendini savunmaya hazır olması gerektiğini ekledi.

Magyar, Ukrayna'nın hızlandırılmış AB üyeliğini desteklemediğini ve İsrail politikasında değişiklik yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u istifaya çağıran Magyar, Macar halkının rejim değişikliğinden yana oy kullandığını vurguladı.