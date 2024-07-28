Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Paris Olimpiyat Oyunları açılışını eleştirdi - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Paris Olimpiyat Oyunları açılışını eleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterileri eleştirerek, ulus devletin artık var olmadığına inandığını ve bu inancın ortak kültür ve toplumsal ahlakı reddettiğini söyledi. Orban ayrıca, Batı dünyasının göç ve ulus devlet konularında kendisinden farklı düşündüğünü ve dünyanın değiştiğini belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak da Orban, barış yanlısı bir Avrupa'nın gerekliliğini vurguladı.

28.07.2024 13:39
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." ifadelerini kullandı.

Orban, Romanya'da yoğun olarak Macarların yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen etkinlikte, Rusya- Ukrayna Savaşı, yaklaşan ABD seçimleri ve Olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulus devletlerin İncil'e dayalı bir temelinin bulunduğunu söyleyen Orban, "Ulus devletler yaradılış düzeninin bir paçasıdır. Çünkü kutsal kitapta, kıyamet geldiğinde sadece bireylerin değil ulusların da yargılanacağını okuyoruz." diye konuştu.

Orban, Batı dünyasının ise artık ulus devlete inanmadığını belirterek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." dedi.

Batı'nın göç konusunda da kendisinden farklı düşündüğünü belirten Orban, dünyanın değiştiğini ifade ederek, "Eski günlerde her şey Batı tarzında değişirdi ancak şu an durum böyle değil ve bununla yüzleşmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Orban, yaklaşık 500 yıldır süren Batı merkezli dünya sisteminin etkisini yitirdiğini ve yerini Asya merkezli bir dünyaya bırakacağını öne sürdü.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Orban, savaşı sona erdirmek için yaptığı görüşmelerin etkisiyle Rusya, Ukrayna, Çin ve Amerikalı yetkililerin birbirleriyle görüştüğünü öne sürdü.

"Barış yanlısı bir Avrupa'ya doğru gidiyoruz." diyen Orban, Avrupa'nın barış için gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

Orban, "Ukraynalılar üzerine düşeni yaptı, şimdi Avrupalıların geç olmadan akıllarını başına alması gerekiyor. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump kapıda. Eğer Avrupa barış yanlısı bir politikaya dönmezse Trump'ın zaferi sonrası dönmek zorunda kalacak, yenilgiyi kabul edecek ve utanç verici şekilde siyasi sorumluluğu tek başına alacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Paris Olimpiyat Oyunları açılışını eleştirdi - Son Dakika

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