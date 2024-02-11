Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, çocuk istismarı davasından hüküm giyen kişinin affedilmesi skandalının ardından istifa etti

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BUDAPEŞTE, 11 Şubat (Xinhua) -- Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, çocuk istismarı davasından hüküm giyen bir kişinin affedilmesi skandalının ardından istifa etti.

Novak, Cumartesi günü ulusal televizyon kanalı M1'de yayımlanan konuşmasında, "Sizlere cumhurbaşkanı olarak son kez hitap ediyorum. Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum" dedi.

Novak, "Üzdüğüm herkesten ve yanlarında durmadığımı düşünmüş olabilecek tüm mağdurlardan özür diliyorum. Çocukların ve ailelerin korunmasını her zaman destekledim, destekliyorum ve desteklemeye devam edeceğim" diye ekledi.

Novak, Nisan 2023'te bir yetimhanenin eski müdür yardımcısı olan Endre K. adlı hükümlüyü affetmişti. 444.hu yerel haber sitesinin yayımladığı af haberi, Cuma günü Budapeşte'de cumhurbaşkanının istifasını talep eden protestolara yol açmıştı.

Novak'ın istifasının hemen ardından Macaristan'ın eski Adalet Bakanı Judit Varga da kamu görevinden istifa etti.

Varga, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı onayına ikinci imzayı atmanın siyasi sorumluluğunu üstleniyorum. Kamu görevimden ayrılıyor, meclisteki yetkimden istifa ediyor ve Avrupa Parlamentosu liste başkanlığını bırakıyorum" dedi.

Varga, Novak'ın tartışmalı affı imzaladığı dönemde adalet bakanı idi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Perşembe günü Facebook üzerinden yayımladığı bir paylaşımda, hükümet adına, reşit olmayanlara karşı işlenen suçların faillerinin affedilmesini engelleyecek bir anayasa değişikliği teklifi verdiğini söylemişti.

Orban, "Pedofillere merhamet gösterilmeyecek" dedi.

2022 yılında Macar Parlamentosu tarafından göreve getirilen Novak, ülkede bu temsil pozisyonuna seçilen ilk kadın ve en genç cumhurbaşkanı olmuştu.