Macaristan\'da Ejderha Yılı Fener Festivali Başladı

ÇEKİM TARİHİ: 16 Aralık 2023

1. Açılış töreninden çeşitli görüntüler

2. Performanslardan çeşitli görüntüler

3. Ziyaretçilerin çeşitli görüntüleri

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Çin'in Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları kapsamında Cumartesi günü bir fener festivali başladı.

Festivalde, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan ve bu geleneksel sanat formuyla tanınan Zigong kentinin mirası olan yüzlerce fener sanatı eseri sergileniyor.

Macaristan'daki Çin Büyükelçiliği danışmanı Sun Jie, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "2024 yılı aynı zamanda Çin-Macaristan diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümü" dedi.

Sun, fener festivalinin sadece geleneksel Çin kültürü ve sanatının harika bir karmasını sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda yeni yılda çeşitli Çin-Macar kültürel etkileşim faaliyetlerinin renkli başlangıcına da işaret etmesini umduğunu söyledi.

Budapeşte Hayvanat Bahçesi'nin yer aldığı bulvar üzerindeki Biodome bahçesi ve binası içinde yüzlerce fenerin ışıklarını takip ederek, hayvanların güzelliğini gözler önüne seren Ejderha Yılı'nın aydınlık dünyasını gezmek mümkün.

Budapeşte Hayvanat Bahçesi'nin Koruma ve Hayvan Sağlığı Direktörü Endre Sos, Avrupa'daki pek çok insanın Çin fener sanatının muazzam yaratıcı potansiyelini tam olarak fark etmemiş olabileceğini belirterek, Çinli sanatçıların üstün becerileriyle neredeyse her şekilde fener üretebildiklerini ve bunun hakikaten hayranlık uyandırıcı olduğunu ifade etti.

Etkinlik, 24 Şubat'a kadar her gün yerel saatle 17.00 ile 21.00 arasında ziyaret edilebilecek. Ejderha Yılı 10 Şubat'ta başlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor.

(XHTV)