Macaristan'da Parlamento Seçimleri Başladı: Orban'ın İktidarı Test Ediliyor

12.04.2026 12:49
Macaristan'da halk, Başbakan Viktor Orban'ın iktidarını test edecek parlamento seçimleri için sandık başında. İlk sonuçların akşam saatlerinde belli olması bekleniyor. Anketler, Orban'ın rakibi Tisza partisinin önde olduğunu gösteriyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Macaristan'da halk, ülkenin en uzun süre görevde kalan Başbakanı Viktor Orban'ın iktidarının test edileceği parlamento seçimleri için sandık başında. Seçimlerin sonuçlarının ülkenin ötesinde geniş bir coğrafyada önemli etkileri olması bekleniyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle sabah 6.00'da başladı ve 19.00'da sona erecek, ilk sonuçlar akşam saatlerinde belli olmaya başlayacak. Yaklaşık 8,1 milyon vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, 199 üyeli Macaristan Ulusal Meclisi'nin yeni üyeleri belirlenecek.

Birçok anket, Orban'ın rakibi Peter Magyar liderliğindeki Tisza partisini önde gösteriyor. 16 yıldır iktidarda olan Orban liderliğindeki Fidesz partisi, bu seçimlerde zorlu bir mücadele veriyor. Seçim öncesi anketler, Fidesz'in oy oranını yüzde 29 ila 34 bandında, Tisza'nın ise yüzde 36 ila 46 arasında gösterdi, ancak hükümete yakın anket şirketleri Fidesz'in önde olduğunu iddia ediyor. Kararsız seçmenlerin oylarının belirleyici olması bekleniyor.

Orban, seçim kampanyasında ekonomide güven ve savaştan uzak kalmayı vaat ederken, Ukrayna konusunda AB politikalarına karşı çıkıyor. Muhalif lider Magyar ise AB ile daha iyi ilişkiler ve ekonomik düzelme sözü veriyor, Orban'ı yolsuzlukla suçluyor. Seçimler, Brüksel ve Washington başta olmak üzere birçok merkezden yakından takip ediliyor, çünkü sonuçlar AB'nin Ukrayna politikaları ve uluslararası ilişkiler üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Parlamento, Macaristan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:59
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
