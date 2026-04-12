Macaristan'da Parlamento Seçimleri Başladı: Orban'ın İktidarı Test Ediliyor

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Macaristan'da halk, ülkenin en uzun süre görevde kalan Başbakanı Viktor Orban'ın iktidarının test edileceği parlamento seçimleri için sandık başında. Seçimlerin sonuçlarının ülkenin ötesinde geniş bir coğrafyada önemli etkileri olması bekleniyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle sabah 6.00'da başladı ve 19.00'da sona erecek, ilk sonuçlar akşam saatlerinde belli olmaya başlayacak. Yaklaşık 8,1 milyon vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, 199 üyeli Macaristan Ulusal Meclisi'nin yeni üyeleri belirlenecek.

Birçok anket, Orban'ın rakibi Peter Magyar liderliğindeki Tisza partisini önde gösteriyor. 16 yıldır iktidarda olan Orban liderliğindeki Fidesz partisi, bu seçimlerde zorlu bir mücadele veriyor. Seçim öncesi anketler, Fidesz'in oy oranını yüzde 29 ila 34 bandında, Tisza'nın ise yüzde 36 ila 46 arasında gösterdi, ancak hükümete yakın anket şirketleri Fidesz'in önde olduğunu iddia ediyor. Kararsız seçmenlerin oylarının belirleyici olması bekleniyor.

Orban, seçim kampanyasında ekonomide güven ve savaştan uzak kalmayı vaat ederken, Ukrayna konusunda AB politikalarına karşı çıkıyor. Muhalif lider Magyar ise AB ile daha iyi ilişkiler ve ekonomik düzelme sözü veriyor, Orban'ı yolsuzlukla suçluyor. Seçimler, Brüksel ve Washington başta olmak üzere birçok merkezden yakından takip ediliyor, çünkü sonuçlar AB'nin Ukrayna politikaları ve uluslararası ilişkiler üzerinde önemli etkiler yaratabilir.