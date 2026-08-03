Macaristan\'da Sıcaklık Krizi Nükleer Santrali Tehdit Ediyor

BUDAPEŞTE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Peter Magyar, aşırı sıcak hava dalgasının etkisiyle Tuna Nehri'nde düşen su seviyelerinin, Paks Nükleer Güç Santrali'nin tamamen kapanmasına yol açabileceğini söyledi. Ülkenin "en kritik 5 gününe" girdiğini belirten Magyar, santralin bir aydan uzun süre kapalı kalabileceği uyarısında bulundu.

Yerel televizyon kanalı RTL'ye konuşan Magyar, 2.000 megavat kapasiteli tesiste halen çalışan son türbinin de yüksek olasılıkla kapatılacağını söyledi. Macaristan'ın yurtiçi elektrik üretiminin neredeyse yarısını karşılayan Paks'ta elektrik üretiminin tamamen durması halinde, santral 44 yıllık tarihinde ilk kez tümüyle faaliyetini durdurmuş olacak.

Magyar, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıkı nükleer güvenlik kuralları uyarınca, soğutma suyu için gerekli nehir seviyesinin rekor düzeyde düşmesi nedeniyle santralin kapatılmasının zorunlu hale geldiğini belirtmişti.

Macaristan, "en kritik 5 gün" olarak nitelendirilen dönemde 40 derece ve üzerindeki sıcaklıklara hazırlanırken, benzeri görülmemiş bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bu durum ulusal elektrik şebekesi üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Macaristan hükümeti, elektrik şebekesinin istikrarını korumak amacıyla acil durum önlemleri aldı. Cumartesi günü yürürlüğe giren kararname uyarınca, gerektiğinde büyük sanayi tüketicilerine zorunlu tüketim kısıtlamaları uygulanabilecek.

Enerji tasarrufu amacıyla pazar akşamı Budapeşte'deki Macaristan Parlamentosu, Buda Kalesi ve Zincir Köprüsü gibi simge yapıların dekoratif aydınlatmaları kapatıldı.

Alınan diğer önlemler arasında, pazartesi gününden itibaren 17.00-22.00 saatleri arasında demiryolu yük taşımacılığının büyük bölümünün durdurulması, yedek güç ünitelerinin hazırda bekletilmesi ve elektrik ithalatının en üst seviyeye çıkarılması yer alıyor.

"Macaristan bu en kritik beş günü atlatabilirse sıcaklıkların 5 ila 7 derece düşmesi bekleniyor" diyen Magyar, elektrik sisteminin istikrarını korumak amacıyla hanelere yönelik tüketim kısıtlamalarının ancak son çare olarak değerlendirileceğini ifade etti.