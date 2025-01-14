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Macaristan'dan TürkAkım Açıklaması

Macaristan, TürkAkım boru hattının güvenliğinin, ülke egemenliğine yönelik önemli bir tehdit olduğunu belirtti.

14.01.2025 13:10
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BUDAPEŞTE, 14 Ocak (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, doğalgaz boru hattının güvenliği veya işlevselliğini tehdit eden her türlü eylemin "doğalgaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik saldırı" olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Macaristan, Rusya'da TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden doğalgaz sağlayan Russkaya kompresör istasyonuna Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği haberlerinin ardından TürkAkım boru hattının Orta Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli olduğunu bir kez daha yineledi.

Szijjarto, pazartesi günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada TürkAkım doğalgaz boru hattının Macaristan ve Orta Avrupa'ya doğalgaz tedariki açısından "vazgeçilmez" olduğuna işaret etti. Szijjarto, boru hattının "tedarikçi ve transit ülkeler olmak üzere tüm tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesiyle" yıllardır güvenilir bir enerji koridoru olarak işlev gördüğünü söyledi.

Bakan, "Herkesin bu iletim güzergahının güvenliğine ve işlevselliğine saygı göstermesini bekliyoruz" dedi.

Szijjarto mesajında Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna silahlı kuvvetlerinin cumartesi günü TürkAkım doğalgaz boru hattının işletilmesi için hayati önem taşıyan altyapıya insansız hava araçlarıyla saldırdığına dair haberine atıfta bulunan bir makaleyi de paylaştı. Söz konusu makale, Index adlı yerel haber portalında yayımlanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu saldırıya karışan 9 adet insansız hava aracının engellendiğini ve saldırıda sadece bir binada ve ekipmanlarda küçük çaplı hasar oluştuğunu belirterek boru hattı üzerinden gaz tedarikinin saldırıdan etkilemediğini bildirdi.

Özellikle yılın başı itibarıyla Rus doğalgazını tedarik eden geleneksel Ukrayna güzergahının yerini alan TürkAkım koridoru, Macaristan ve diğer Orta Avrupa ülkeleri için hayati önem taşıyor. Bu değişim, TürkAkım'ı bölgenin enerji güvenliği stratejisinin önemli bir ayağı haline getirdi.

Kaynak: Xinhua

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