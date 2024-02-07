Macaristan Dışişleri Bakanı: Ukrayna ve Orta Doğu\'daki gerginlik artışını engellemeliyiz

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NEW Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bölgesel ve hatta küresel savaş uyarısında bulunarak, "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gerginlik artışını engellemeliyiz." çağrısı yaptı.

Szijjarto, New York'taki BM Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, sınamaların çok fazla olduğu ve tehlikeli bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından küresel güvenliğin en kötü dönemden geçtiğini söylemek abartılı olmaz. Daha önce hiç olmadığı kadar Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkma riskiyle karşı karşıyayız." uyarısında bulundu.

Szijjarto, uluslararası toplumun temel önceliğinin barışı inşa etmek ve terörle mücadele etmek olduğunu belirterek, birçok ülkenin BM ilkelerine saygı duymadığını ifade etti.

Aynı zamanda birçok uluslararası kuruluşun da barış ve terörle mücadele konusunda başarısız olduğunu da kabul etmek gerektiğini söyleyen Szijjarto, bu çerçevede BM'nin gerekli rolü üstlenmesinin önemine işaret etti.

Szijjarto, İsrail'e yönelik "terör saldırısı" da dahil hiçbir saldırının yinelenmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Ancak aynı zamanda sivillerin hayatını da korumalıyız." dedi.

"Ukrayna ve Orta Doğu'daki gerginlik artışını engellemeliyiz" ifadesini kullanan Szijjarto, aksi halde bölgesel hatta küresel savaşın çıkabileceği uyarısında bulundu.

Szijjarto, uluslararası siyasete tekrar karşılıklı saygı ilkesinin getirilmesi gerektiğini savunarak ancak bu şekilde barış ve sürdürülebilir kalkınmanın elde edilebileceğini kaydetti.