Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Baka
Andras Baka, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak parlamentoda seçildi.
BUDAPEŞTE, 12 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka, 11 Ağustos 2026.
Macaristan Parlamentosu salı günü, Yüksek Mahkeme eski Başkanı Andras Baka'yı cumhurbaşkanı seçti. (Fotoğraf: Peter Zsolnai/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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