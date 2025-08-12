Macaristan, Karadağ'a Yangınla Mücadele İçin Helikopter Gönderdi - Son Dakika
Macaristan, Karadağ'a Yangınla Mücadele İçin Helikopter Gönderdi

12.08.2025 19:13
Macaristan, Karadağ'daki orman yangınlarına müdahale için helikopter desteği sağladı.

Macaristan, Balkan ülkesi Karadağ'da kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak adına helikopter gönderdiğini duyurdu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Szijjarto, Karadağ'da devam eden orman yangınlarının ülkenin başkenti Podgoritsa ve kıyı bölgelerini tehdit etmeye devam ettiğini ve hava koşulları nedeniyle mücadelenin zorlaştığını belirtti.

Bakan Szijjarto, Karadağ Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic'in talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 7 kişilik mürettebattan oluşan Macar Hava Kuvvetlerine bağlı bir helikopter gönderdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

