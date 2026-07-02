Macaristan, Polonya'nın Eski Bakanı'nın Sığınmasını Geri Çekti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Macaristan'ın, Polonya'nın eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'ya tanıdığı siyasi sığınma statüsünü geri çektiğini açıkladı.

Sikorski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan makamlarından Ziobro'nun yanı sıra eşi Patrycja Kotecka-Ziobro ile eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski'nin mülteci statülerinin geri çekildiğine ilişkin yazılı teyit aldığını belirtti.

Macar makamlarının söz konusu kişilerin seyahat belgelerini de geçersiz kıldığını kaydeden Sikorski, paylaşımında, "Adaletin çarkları yavaş döner ama döner." ifadesini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Ziobro'ya ocak ayında Macaristan tarafından siyasi sığınma hakkı verilmişti.

Polonya basınında yer alan haberlerde, Ziobro'nun mayıs ayında İtalya üzerinden ABD'ye seyahat ettiği bilgisi yer almıştı.

Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Geçerli seyahat belgeleri bulunmayan kişilerin ABD topraklarında bulunmaya devam edip edemeyeceğini sormak üzere ABD'deki ilgili kurumlara başvuracağız." ifadesini kullandı.

Soruşturmayı yürüten savcılar, Ziobro'nun suç mağdurlarına yardım etmek amacıyla kurulan bir devlet programı olan Adalet Fonu'ndan yaklaşık 150 milyon zlotinin (35,4 milyon avro) kötüye kullanıldığı iddia edilen bir "organize suç örgütü" kurup yönettiğini öne sürüyor.

Polonya'nın eski Adalet Bakan Yardımcısı da Macaristan'a sığınmıştı

Polonya'da savcılık, ülkede 2019-2023 yıllarında Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Marcin Romanowski'ye "organize suç örgütüne katılmak" ve "zimmetine para geçirme girişiminde bulunmak" dahil birçok suçlama yöneltmişti.

Romanowski suçlamaları reddetmiş ve Aralık 2024'te Macaristan'a giderek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Macaristan da Romanowski'ye bu hakkı tanımıştı.