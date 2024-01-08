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Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluk antlaşmasının 100. yılı kutlanacak - Son Dakika
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Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluk antlaşmasının 100. yılı kutlanacak

Macaristan ve Türkiye arasında 1923'te imzalanan dostluk antlaşmasının 100. yılı, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 21 Ocak'ta Pannon Filarmoni Orkestrası'nın vereceği konserde, Macar ve Türk bestecilerin eserleri seslendirilecek. Aynı gün, 'Türkiye'nin İnşasında Macarlar' sergisi de açılacak ve 4 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluk antlaşmasının 100. yılı kutlanacak
08.01.2024 - 21:09,
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Macaristan ve Türkiye arasında 1923'te imzalanan dostluk antlaşmasının 100. yılı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kutlanacak.

Macar Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "2024 Macar-Türk Kültür Yılı"na özel hazırlanan ve "Yüzyıllık Dostluk ve İş Birliği" temasıyla gerçekleştirilecek özel program kapsamında 21 Ocak'ta Pannon Filarmoni Orkestrası AKM'de konser verecek.

Konserde, dünyaca ünlü Macar besteciler Zoltan Kodaly ve Bela Bartak'un tanınmış eserlerinin yanı sıra Ahmet Adnan Saygun'un 5 Nolu Senfonisi de seslendirecek.

Şefliğini Gergely Kesselyak'ın üstlendiği konserde ayrıca, Atala Schöck mezzo-soprano ve Levente Molnar bariton olarak sahne alacak.

Konserle aynı gün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında mimariden müziğe, mühendislikten tarıma birçok alanda katkı sunan Macar uzmanları anlatan "Türkiye'nin İnşasında Macarlar" sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Macaristan Milli Müzesi ve Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle hayata geçen sergi, 4 Şubat'a kadar AKM'de açık kalacak. Serginin açılışını ise müzenin direktörü Judit Hammerstein yapacak.

Pannon Filarmoni Orkestrası, 22 Ocak'ta da Ankara'da CSO Ada'da aynı programla izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA
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