Machado'dan Trump'a Teşekkür - Son Dakika
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Machado'dan Trump'a Teşekkür

Venezuelalı muhalif lider Machado, Trump'a demokrasi mücadelesine verdiği destek için teşekkür etti.

13.01.2025 10:49
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Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a, demokrasi mücadelesine destek verdiği için teşekkür etti.

Machado, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez'e destek açıklamasında bulunan Trump'a şükranlarını sundu.

Trump'ın Venezuela'daki demokrasi mücadelesine verdiği desteği derinden takdir ettiklerini belirten Machado, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump, Venezuela halkı olağanüstü bir cesaretle, korkuya ve acımasız baskıya karşı durarak bir araya geldi. İktidara tutunmak ve adaletten kaçmak isteyen suç rejimini reddetmek için birleşti. Maduro ve suç ortakları başarısız olacak. Bizler, özgürlük ve onur arayışımızda kararlıyız."

Machado, "Güvenliğim için zamanında ve kararlı bir şekilde gösterdiğiniz ilgi bir dönüm noktası oldu. Seçilmiş Devlet Başkanı Edmundo Gonzalez liderliğinde Venezuela, her zamankinden daha güçlü, daha özgür ve daha birlik içinde yükselecek. Amerika kıtası için bir istikrar ve güç feneri haline gelecek. İkimiz de özgürlüğün galip geleceğini biliyoruz. Teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, yeni dönemi için yemin etmişti

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için yemin etmişti.

Muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halkın iradesine darbe yaptığını ileri sürmüştü.

G7 ülkelerinden dün yapılan ortak açıklamada, Maduro'nun yemin ederek göreve başlaması,"demokratik meşruiyetten yoksun" olduğu gerekçesiyle kınanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Demokrasi, Venezuela, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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