Maçka'da Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Yazlık Mahallesi'nde Nurettin U'nun (85) yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Nurettin U. hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
