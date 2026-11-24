Filistin destekçisi ABD'li ünlü rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çeken "Where's our love" isimli yeni bir şarkı yayımladı.

Macklemore, sosyal medya hesabından, yeni çıkardığı "Where's our love" isimli şarkısına ilişkin paylaşım yaptı.

Macklemore, şarkıdan elde edilen tüm gelirin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in annesi tarafından kurulan "The Mother of Hind Fund"a bağışlanacağını duyurdu.

Şarkısında Macklemore, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu harabeye dönen kentlerin, hayattan koparılan Filistinlilerin hikayesine ses oldu.

Macklemore, şarkısında "Özgür Filistin" çağrısı da yaptı.

Şarkısında Macklemore, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasına tepki göstererek, "Benden sahnemi alabilirler, davamı lekeleyebilirler ama inancımı alamazlar." ifadesini kullandı.

Macklemore ayrıca şarkısında, uluslararası toplumun Filistin'in yanı sıra Sudan, Kongo, Haiti'de yaşananlara tepkisiz kalmasını ve ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarını da eleştirdi.

Macklemore Filistin'e desteğini birçok kez dile getirmişti

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Filistin'e desteği dolayısıyla Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki konser programından çıkarılmış, kararın arkasında ise ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, şarkıcının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.