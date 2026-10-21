Macron, 17 Ekim eylemlerine dair yabancı liderlerin yorumlarını 'kabul edilemez' buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Macron, 17 Ekim eylemlerine dair yabancı liderlerin yorumlarını 'kabul edilemez' buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 17 Ekim'deki sarı yelekliler eylemlerine ilişkin yabancı liderlerin 'kabul edilemez ve aptalca' yorumlarını eleştirdi. Macron, yabancı bilgi manipülasyonu ve yapay zeka içeriklerine dikkati çekti; eylemlerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı 17 Ekim'deki sarı yelekliler eylemlerine ilişkin yabancı liderlerin "kabul edilemez ve aptalca" yorumlarda bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından ziyaretlerinin son ayağı Katar'da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Orta Doğu'da enerji tedarik zincirlerini güvenceye almak için hareket ettiklerini dile getiren Macron, Körfez ülkelerini ziyareti kapsamında da "Fransa'nın bağımlı olduğu akaryakıt kategorilerinde tedariki garanti altına almaya" çalıştıklarını söyledi.

Macron, hükümetin Fransa'da pompa fiyatlarını düşürmek için elinden geleni yaptığını ve Fransızların Körfez ülkelerinin "güvenlik ve istikrarına katkılarının haklı karşılığını alacağını" belirtti.

Öte yandan Macron, Fransa'da yağmalama ve şiddet olaylarının yaşandığı 17 Ekim eylemleriyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

Macron, "Şu aşamada ülkemizle ilgili kötü konuşanların hepsi Fransa'yı sevmeyen insanlar. Bu insanlar bana itici geliyor." dedi.

Eylemlere ilişkin yabancı liderlerin "kabul edilemez ve aptalca yorumlar" yaptığı değerlendirmesinde bulunan Macron, 17 Ekim'de Fransa'da yaşananlarla ilgili "yabancı müdahalenin değil yabancı bilgi manipülasyonunun" söz konusu olduğunu söyledi.

Macron, "(Eylemlerde) Fransa'da asla yaşanmayan sahneleri gösteren yapay zeka içerikleri gördük." dedi.

Ayrıca Macron, hükümetin bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak sürecin "yöntem dahilinde, saygı ve kararlılık çerçevesinde" yönetildiğini savundu.

Dün gece Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde Mirage 2000D tipi savaş uçağının düştüğü kazaya ilişkin olarak da Macron hayatını kaybeden pilotun yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa'daki eylemlerle ilgili Trump'ın yorumları

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki eylemlerle ilgili belli aralıklarla yaptığı açıklamalarda olayların kaynağının göçmenler olduğunu savunmuştu.

Trump, Fransa'nın "göçmenler tarafından ele geçirildiğini" ve "Paris'in, çok yakında Müslüman bir şehir olacağını" ileri sürmüştü.

Macron'u bu konuda birçok kez uyardığını söyleyen Trump, "Macron'un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
UluslararasıYapay ZekaPolitikaGüvenlikFransaGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
13:51
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 14:47:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Macron, 17 Ekim eylemlerine dair yabancı liderlerin yorumlarını 'kabul edilemez' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei