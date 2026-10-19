Macron, 4 ülkelik Körfez turunun ilk durağı Kuveyt'te resmi ziyaretine başladı - Son Dakika
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Macron, 4 ülkelik Körfez turunun ilk durağı Kuveyt'te resmi ziyaretine başladı

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BAE, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan 4 ülkelik Körfez turunun ilk durağı Kuveyt'e ziyaretine başladı. Macron'un Kuveyt Emiri ile ikili ilişkileri güçlendirme yollarını ele alması bekleniyor; KUNA ziyareti 65 yıla dayanan işbirliğinde dönüm noktası saydı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar'ı da kapsayan 4 ülkelik Körfez turunun ilk durağı olan Kuveyt'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretine başladı.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron için düzenlenen karşılama töreninde; Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Veliaht Prens Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Başbakan Şeyh Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah hazır bulundu.

Haavalimanında gerçekleşen törende, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Kuveytli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberine göre Macron, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını ele alacak.

KUNA, ziyareti iki ülke arasında 65 yıla dayanan işbirliği ve tarihi bağlar açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Macron'un 19-21 Ekim tarihlerinde Kuveyt, BAE, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceği; temaslarda bölgesel istikrar, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve enerji güvenliği konularına odaklanılacağı bildirilmişti.

Söz konusu ziyaret, küresel petrol arzının önemli bir kısmının geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin aksadığı ve bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Kuveyt ile Fransa, Kuveyt'in bağımsızlığını kazandığı 1961 yılında diplomatik ilişkiler kurmuş ve o tarihten bu yana savunma, güvenlik, ticaret, yatırım ve eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmişti.

Kaynak: AA
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