Macron: Avrupa, ABD'ye Bağımlı Olmamalı

PARİS, 13 Mayıs (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalıların önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ABD'den stratejik olarak bağımsız hale gelmek üzere hazırlık yapmamalarının "sorumsuzca" olacağını söyledi.

Macron, salı günü Fransa'nın TF1 televizyonuna verdiği demeçte, ısrarla sürdürülen "Önce Amerika" politikası nedeniyle "ABD'nin Avrupa'ya ilgisinin giderek azalacağını" ifade etti.

Amerika'nın son 15 yıldır Avrupalı müttefiklerinden ayrışma sürecinin çok net bir biçimde izlenebildiğini kaydeden Macron, bu süreç, "ABD, Afganistan'dan tek taraflı olarak çekildiği ve Suriye'de bize katılmamaya karar verdiğinde" başladı dedi. Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerini hatırlatarak ABD ile yaşanan bu ayrışmanın "son aylarda da devam ettiğini" ifade etti.

Mevcut küresel konjonktürü "jeopolitik uyanış anı" olarak nitelendiren Macron, başlangıçta bir barış projesi olarak inşa edilen Avrupa Birliği'nin bugün "özgür" kalma mücadelesi vermek zorunda olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın ABD'nin gümrük vergilerine nasıl karşılık vermesi gerektiği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Macron, ticaret savaşına kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Bununla beraber Avrupa'nın kararlılığının da altını çizen Macron, "Buradayız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.