Macron, Charles de Gaulle'u Akdeniz'e Gönderdi

03.03.2026 23:03
Fransa, Orta Doğu'daki tırmanan gerilimler nedeniyle Charles de Gaulle uçak gemisini Akdeniz'e yolladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemesi sonrası Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti.

Macron, ulusa sesleniş konuşmasında askeri gerilimin arttığı Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Gelişmeler karşısında Fransa'nın tutumuna dikkati çeken Macron, "Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında, Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim." dedi.

Macron, Fransa'nın "halkını koruyan, barışa bağlı, güvenilir, öngörülebilir ve kararlı bir güç olmayı sürdürdüğünü" söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

