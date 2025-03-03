Macron'dan AB ülkelerine savunma önerisi

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PARİS, 3 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine savunma harcamalarını birliğin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3-3,5'u düzeyine yükseltmelerini önerdi.

Macron, Londra'da düzenlenen savunma zirvesine katıldıktan sonra pazar günü Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, ABD'nin ileride devreden çıkması olasılığına karşı hazırlık yapmak ve Avrupa'nın güvenliğini güvence altına almak için AB ülkelerinin Avrupa savunmasına "yoğun şekilde" yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Ortak krediler ve hatta Avrupa İstikrar Mekanizması yoluyla birlikte önemli miktarda fon oluşturulmasını öneren Macron, "Başlangıç olarak muhtemelen 200 milyar euroya ihtiyacımız var" dedi.

Avrupa Konseyi tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 2024 yılında AB üye ülkelerinin toplam savunma harcamalarının 326 milyar euroya ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, birliğin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 1.9'una karşılık geliyor.

Ukrayna ile ilgili olarak ise Amerikalılar ve Ruslar tarafından imzalanacak olası ateşkese inanmadığını ifade eden Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte Ukrayna'da bir aylık "ateşkes" önerdiklerini söyledi.

Macron, Avrupa askeri birliklerinin Ukrayna'ya ancak barışın tesis edilmesinden sonra konuşlandırılabileceğini yineledi.