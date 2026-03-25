Macron'dan İran'a uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın "bölge ülkelerine yönelik kabul edilemez saldırılarını durdurması gerektiğini" ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Pezeşkiyan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Macron, görüşmede, "İran'ın bölge ülkelerine yönelik kabul edilemez saldırılarını durdurmasının, enerji ve sivil altyapıların korunmasının ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tesis edilmesinin kaçınılmaz zorunluluk" olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, İran'ı "gerilimi düşürme yolunun açılması, uluslararası toplumun ülkenin nükleer ve balistik programı ile bölgesel istikrarsızlaştırma faaliyetlerine ilişkin beklentilerine cevap verecek bir çerçevenin oluşturulması için iyi niyetle müzakereye" çağırdı.