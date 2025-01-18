Macron'dan Lübnan Ordusuna Destek

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BAABDA, 17 Ocak (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn (sağda), Lübnan'ın Baabda Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile el sıkışıyor, 17 Ocak 2025.

Macron cuma günü Fransa'nın Lübnan ordusunu destekleme kararlılığını bir kez daha teyit ederek Lübnanlı askerler için yeni bir eğitim merkezi kurma planlarını açıkladı.

Macron, "Fransa 500 Lübnanlı askeri eğitmek üzere yeni bir merkez kuracak" dedi.

Macron, Fransa'nın Lübnan'ın egemenliğine ve liderliğinin ülkenin toprakları üzerinde tam kontrol sağlama çabalarına verdiği desteğin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Fransa'nın İsrail güçlerinin tamamen geri çekilmesi ve tüm silahların Lübnan ordusunun münhasır kontrolü altında olması yönündeki arzusunu dile getirdi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)