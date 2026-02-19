Macron'dan Meloni'ye Tepki - Son Dakika
Macron'dan Meloni'ye Tepki

19.02.2026 19:45
Macron, Meloni'nin Lyon'daki gencin ölümünü 'tüm Avrupa için bir yara' olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da darbedilen sağcı gencin ölümünü "tüm Avrupa için bir yara" olarak niteleyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye tepki gösterdi.

BFMTV'nin haberine göre Macron, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İtalyan Başbakanı'nın Fransa'da öldürülen gençle ilgili yorumunu değerlendirdi.

Meloni'nin Fransa'nın Lyon şehrinde solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan kavgada bir gencin hayatını kaybetmesini "tüm Avrupa için bir yara" olarak nitelemesine ilişkin Macron, "Kendi ülkelerinde rahatsız edilmek istemeyen milliyetçilerin başkalarında olup bitenlerle ilgili ilk yorum yapanlar olduklarını görmek beni her zaman şaşırtıyor." ifadelerini kullandı.

Macron, hiçbir ideolojinin ya da fikrin şiddeti haklı çıkarmayacağını yineleyerek, Meloni'den "başkalarında olup bitenler hakkında yorum yapmayı bırakmasını" istedi.

İtalya Başbakanı Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gencin hayatını kaybetmesinin "tüm Avrupa için bir yara" olduğunu söylemişti.

Lyon'da 12 Şubat'ta karşıt gruplar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Quentin Deranque isimli gencin hayatını kaybetmesinin ardından solcu ve aşırı sağcı siyasi partilerin temsilcileri arasında da gerilim artmıştı.

Süreç

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Deranque'ın başından aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açılmıştı.

Kaynak: AA

20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
