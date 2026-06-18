Macron'dan Netanyahu'ya Sorumluluk Çağrısı - Son Dakika
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Macron'dan Netanyahu'ya Sorumluluk Çağrısı

18.06.2026 23:04
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Macron, Netanyahu'ya Lübnan saldırıları nedeniyle sorumlu davranması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

Macron, France 2 kanalında katıldığı programda ev sahipliği yaptıkları G7 Liderler Zirvesi, ABD-İran mutabakatı ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macron, ABD-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin aksamasının akaryakıt piyasalarında yarattığı krizin ardından iki ülke arasında varılan mutabakatı olumlu bir gelişme olarak değerlendirse de savaşın tamamen bittiğine inanmadığını söyledi.

Mutabakata temkinli yaklaşan Macron, "Özellikle gerilimin tırmanma riski varsa, savaştan ziyade bir anlaşmaya varmak her zaman daha iyidir." dedi.

Macron, mutabakatın akaryakıt fiyatlarının kademeli olarak düşmesine yol açacağını yineledi.

Bununla birlikte savaşın dünya ekonomilerinin Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını ortaya koyduğunu hatırlatan Macron, enerji tedariki için G7 ülkeleri ile birlikte alternatif deniz yollarını finanse etme konusunda uzlaştıklarını söyledi.

ABD-İran mutabakatının geçerliliğini korumasında oldukça kritik öneme sahip olan Lübnan'daki gelişmelere ilişkin ise Macron, "Hizbullah'ın İsrail için bir tehdit oluşturduğunu göz ardı etmediğini ancak güvenliğin komşu ülkeleri ele geçirerek sağlanamayacağını" vurguladı.

Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'ın güneyinde izlediği politikaların uzun vadede İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunun altını çizerek, Netanyahu'ya sorumlu davranması çağrısı yaptı.

G7 Liderler Zirvesi'nin ana başlıklarından olan yapay zeka dönüşümünü de ele alan Macron, bu alandaki gelişmelere Çin ve ABD'nin öncülük ettiğini, Fransa'nın da "açık ara" Avrupa'nın en iyisi olduğunu kaydetti.

Macron, "(Yapay zekada) Avrupa şampiyonuyuz, şimdi küresel rekabette olmak istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron'dan Netanyahu'ya Sorumluluk Çağrısı - Son Dakika

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