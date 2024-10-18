Macron'dan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
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Macron'dan Netanyahu'ya Tepki

Macron, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek gazetecilere temkinli olma çağrısında bulundu.

18.10.2024 13:17
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) kararı ile kurulduğu" yönündeki sözlerinin çarpıtılarak aktarıldığını savundu.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında, Netanyahu'ya "ülkesinin BM kararıyla kurulduğu" yönünde kabine toplantısında sarf ettiği aktarılan sözlere değindi.

Kabine toplantısının Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon tarafından ve bir açıklama vasıtasıyla kamuoyuna aktarıldığını ifade eden Macron, toplantıya katılan bakanların "profesyonellik eksikliği" gösterdiklerini savundu.

Macron, kabine toplantısına katılanların yanlış, kısaltılmış veya bağlamı dışına çıkarılmış bilgileri yaymamalarının gerektiğini ifade etti.

İfadelerinin yanlış yorumlanması karşısında duyduğu şaşkınlığı dile getiren Macron, İsrail'in kuruluşu hakkındaki sözlerinin çarpıtılarak aktarıldığını savundu.

Macron, gazeteci ve yorumcuların, söylenen sözleri temkinli şekilde aktarmalarının gerektiğini belirterek, "Eğer aktarılan, kısaltılan, çarpıtılan sözler tırnak içine alınırsa artık basın toplantısı yapmanın, sorularınızı yanıtlamanın bir anlamı yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Derneği ise Macron'un basına yönelik sözlerine X hesabından açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.

Açıklamada, gazetecilerin işinin resmi açıklamaları tekrarlamak olmadığı vurgulanarak, "Gazeteciliği tanımlamak, cumhurbaşkanının yetkisi olamaz." ifadesi yer aldı.

Macron'un açıklaması ve İsrail'in tepkisi

Ulusal basın, Macron'un kabine toplantısında "Bay Netanyahu, ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı." ifadesini kullandığını aktarmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Macron'un açıklamasına tepki gösterilmişti.

İsrail'in BM kararıyla kurulmadığı iddia edilen açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı'na bir hatırlatma: İsrail Devletini kuran BM kararı değil Bağımsızlık Savaşı'nda kahraman savaşçıların kanıyla elde edilen zaferdi. Bu savaşçıların çoğu Holokost'tan sağ kurtulanlardı. Bunlara Fransa'daki Vichy rejiminden kurtulanlar da dahil." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

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