Macron'dan Orta Doğu'ya Saldırılara Ara Verme Çağrısı

19.03.2026 11:20
Macron, sivil altyapılara yönelik saldırılara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da sivil altyapıları hedef alan saldırılara ara verilmesi çağrısında bulundu.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar ve İran'da son günlerde gaz üretim merkezlerini etkileyen saldırıların ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Özellikle enerji ve hidrolik altyapı başta olmak üzere sivil altyapıları hedef alan saldırılara bir an önce ara verilmesinin herkesin ortak yararına olduğunu kaydeden Macron, "Sivil halklar ve temel ihtiyaçların yanı sıra enerji tedariki güvenliği askeri tırmanıştan korunmalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot bugün Lübnan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, Fransa'nın seçmediği bir savaşa sürüklenen Lübnan halkına yönelik desteği ve dayanışmasının bir göstergesi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Barrot'nun Lübnan makamlarıyla bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik farklı yolları ele alacağı bildirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel’i çılgına çevirdi Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?
Galatasaray’a çifte bayram Hepsi havaya uçacak Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak
Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
İstanbullular dikkat Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor İstanbullular dikkat! Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı

10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
