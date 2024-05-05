Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail\'e destek gösterilerini kınadı

Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin önde gelen üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrencilerin kampüs girişlerini kapatmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Macron, La Tribune Dimanche ve La Provence gazetelerine verdiği röportajda, ABD'nin ardından Fransa'daki üniversitelerde de artan Filistin'e destek gösterilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze konusunda Fransız hükümetini ikiyüzlü olmakla suçlayan öğrenciler ülkenin önde gelen üniversitelerinde eylemlerini sürdürürken, Macron, gençlerin "uluslararası olaylardan etkilendiklerini dile getirebilmelerini ve bu konuda tartışabilmelerini meşru, sağlıklı ve güven verici" bulduğunu belirtti.

Buna karşılık Macron, Filistin destekçisi öğrencilerin kampüslerin girişlerini kapatmalarını şiddetle kınadığını kaydetti.

Bu bağlamda bazı öğrencilerin Yahudi oldukları gerekçesiyle okula girişinin engellendiğini savunan Macron, "üniversite yönetimlerinin talep etmesi halinde" güvenlik güçlerinin eylem yapan öğrencileri tahliye etmesinden yana olduğunu vurguladı.

ABD'nin ardından Fransa'da da birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.

Ülkenin büyük kentlerinde bulunan ve özel sınavla giriş yapılan Sciences Po okullarında geleceğin siyasetçileri ve ülkenin önde gelen isimleri yetiştiriliyor.

Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi de Filistin'e destek eylemlerine sahne oluyor.