Macron, Fransa'nın Nükleer Gücünü Güçlendireceğini Açıkladı

02.03.2026 19:08
Macron, Rusya tehdidine karşı Fransa'nın nükleer cephaneliğini artıracaklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel gelişmelere dikkati çekerek Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini söyledi.

MACRON'DAN "NÜKLEER" AÇIKLAMASI

Macron, ülkenin batısındaki Brest kentinde nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Üssü'nde Fransa'nın nükleer stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'dan artan tehditler ve ABD ile müttefiklik ilişkilerinin sorgulandığı bir dönemde konuşan Macron, "Özgür olmamız için bizden korkmalılar." dedi.

Fransa'nın nükleer silahlarının olası kullanımına ilişkin doktrinde değişikliğe gittiklerini açıklayan Macron, "Jeopolitik bir kırılma döneminden geçiyoruz. (Nükleer) Modelimizi güçlendirmeliyiz." dedi.

"NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Macron yeni doktrini, "stratejik ve teknik anlamda NATO'nun çabalarını tamamlayıcı" ve "ileri caydırıcılık" olarak tanımladı. Fransa'nın 10 yıllar sonra ilk kez nükleer savaş başlığı sayısını artıracağını duyuran Macron, bu başlıkların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Macron, "ileri caydırıcılık" aşamasının, Avrupalı müttefiklere Fransız caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacağını, Almanya ve İngiltere ile konvansiyonel caydırıcılık seçeneklerini genişletmeye yönelik çok uzun menzilli füzeler üzerinde ortaklaşa çalışacaklarını kaydetti.

Rusya'nın saldırganlığının arttığı ve ABD'de Başkan Donald Trump döneminde Avrupa ile müttefik ilişkilerinin giderek sorgulanır hale geldiği uluslararası ortamda, Avrupa'nın tek nükleer gücü konumunda bulunan Fransa'nın nükleer şemsiyesinin Avrupa'nın tamamına genişletmesi tartışmaları artmıştı.

Kaynak: AA

