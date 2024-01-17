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Macron, Gazze'ye insani yardım için ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika
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Macron, Gazze'ye insani yardım için ateşkes çağrısında bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu. Macron, Yakın Doğu'da terörist grupların uluslararası ticareti ve dünyanın güvenliğini istikrarsızlaştırdığını belirterek, bölgede iki devletli çözümün tek çare olduğunu vurguladı. Ayrıca Macron, Avrupa'nın tarım, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlarda egemen olmasını istedi.

Macron, Gazze\'ye insani yardım için ateşkes çağrısında bulundu
17.01.2024 - 21:57,  Güncelleme: 21:57
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında yaptığı konuşmada, dünyanın bölündüğünü ayrıca ABD ve Çin arasında ciddi bir gerilim yaşandığını ifade ederek, "Avrupa'da ve Yakın Doğu'da savaş geri döndü." dedi.

Avrupa, Kafkasya ve tüm çevre bölgelerin güvenliği için Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmaması gerektiğine dikkati çeken Macron, Yakın Doğu'daki terörist grupların uluslararası ticareti ve dünyanın güvenliğini istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

Macron, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Bölgede iki devletli çözümün tek çare olduğunu belirten Macron, Yakın Doğu'da barışın sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Macron, yeniden yapılanan dünyada Avrupa'nın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası kıtada enerji fiyatlarının arttığını hatırlattı.

Macron, Avrupa'nın tarım, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlarda egemen olmasını istediğini ifade etti.

Kaynak: AA
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İsviçre, Fransa, Gazze, Tarım, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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