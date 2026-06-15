Macron, Hürmüz Boğazı İçin Destek Veriyor - Son Dakika
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Macron, Hürmüz Boğazı İçin Destek Veriyor

15.06.2026 20:31
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Macron, ABD-İran mutabakatının önemine vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için yardıma hazır olduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD- İran arasında varılan mutabakatın oldukça önemli olduğunu belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşme için bir araya geldi.

Emmanuel Macron, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Trump'a zirve kapsamında Evian-les-Bains kentine gelmesinden ötürü teşekkür ederek, "İran ile varılan önemli anlaşmanın ardından G7 (Liderler Zirvesinin) olması önemli." dedi.

Zirve kapsamında İran meselesi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve farklı ekonomiler arası işbirliği gibi konuların görüşüleceğini kaydeden Macron, Trump'ın Fransa ziyareti vesilesiyle ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünü de kutlayacaklarını dile getirdi.

Macron, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat hakkında "Anlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir anlaşma çünkü her şeyden önce nükleer meselesini belirleyecek. Bu barış için ve tüm dünya için önemli bir konu. Bu Hürmüz'ün açılması ve Lübnan'da barışı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Macron, mutabakatın barış için olduğu kadar küresel ekonomi için de önemli olduğuna dikkati çekti.

Bir gazetecinin Fransa'nın ABD-İran mutabakatı sonrası üstleneceği role ilişkin sorusunu yanıtlayan Macron yarından itibaren Hürmüz Boğazı'nda gözlem misyonuna yardımcı olabilecek savaş uçaklarını bölgeye sevk etmeye hazır olduklarını ve 48 saat içinde fırkateynlerin, 2-3 gün içinde de Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle ve beraberindeki grubun Boğaz'ın güvenliği için konuşlandırılabileceğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik İngiltere ile kurdukları geçici misyona bugüne kadar yaklaşık 20 ülkenin somut katkı sunduğunu dile getiren Macron, ihtiyaç olması halinde harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Macron, "(Bu misyon) Bu bir teklif, biz hazırız. Bu uluslararası toplumun (Hürmüz) Boğaz'ın yeniden açılması için istekliliğini gösteriyor ve Başkan'ın (Donald Trump) da dediği gibi bu belki istenmeyecek, belki buna gerek kalmayacak ancak bu her durumda yardım etmeye ve desteklemeye hazır olduğumuzun göstergesi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, Hürmüz Boğazı İçin Destek Veriyor - Son Dakika

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