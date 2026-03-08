Macron, Katar ile Dayanışma Vurguladı - Son Dakika
Macron, Katar ile Dayanışma Vurguladı

08.03.2026 19:23
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Katar'a yönelik saldırılara karşı dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İsrail'e karşı misilleme yapan İran'ın "kabul edilemez saldırılarının hedefi olan" Katar ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bölgesel gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Macron, "(Şeyh Temim'e) Kabul edilemez saldırıların hedefi olan Katar ile Fransa'nın tam dayanışma içinde olduğunu yineledim." ifadelerini kullandı.

Görüşmede tankerlerin Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda seyredebilmesi ve enerji güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladıklarını dile getiren Macron ayrıca Katar'ın hava sahası güvenliği için Fransa'nın bu ülkeye desteğini de görüştüklerini kaydetti.

Macron, Katar ve Fransa'nın silahların susması ve gerilimin azaltılarak müzakere masasına dönülmesi konusunda aynı çizgide olduğunu vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

