Macron, Ukrayna\'ya Askeri Destek Gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin başkenti Londra'da hibrit formatta düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına, çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Macron, "Gönüllüler Koalisyonu"nun bir barış koalisyonu olduğu hususunda şüpheye yer olmadığını savundu.

"RUSYA HERHANGİ BİR MÜZAKEREYİ REDDEDİYOR"

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin barışın sağlanması için hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini aktararak "Bu koalisyonu, tam olarak sağlam ve kalıcı bir barışa erişebilmek için kurduk." dedi.

Kalıcı bir çatışmayı veya teslimiyeti istemediklerine işaret eden Macron, " Rusya, bu konuya karşı. O, bu yasa dışı ve gerekçesiz savaşı başlattı ve şu ana kadar herhangi bir müzakereyi reddediyor." yorumunda bulundu.

UKRAYNA'YA FÜZE VE SAVAŞ UÇAĞI DESTEĞİ

Macron, Rusya'ya karşı baskıyı sürdürme çağrısı yaparak Zelenski'ye hitaben şöyle devam etti: "Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmaya devam etmeliyiz. Hava savunması kapasitesini, insansız hava araçları (İHA), İHA savarları. Volodimir bunu teyit etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde ilave bazı Aster füzeleri, yeni eğitim programları ve Mirage (2000 savaş uçakları) teslim edeceğiz."

Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapılarına yönelik saldırıları nedeniyle Kiev hükümetine enerji alanında destek verilmesi gerektiğini savunan Macron, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) eşzamanlı olarak Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mirage 2000 savaş uçakları

Macron, bu durumun, Rusya'nın savaşı finanse etme kabiliyetini etkileyeceği değerlendirmesinde bulunarak bu ülkeye karşı alınacak 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaya çağırdı.

"ÇOK ULUSLU BİR GÜÇ UKRAYNA'YA KONUŞLANDIRILMALI"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna'nın kendisini gelecekte yeni bir saldırıya karşı koruyabilmesi için bir güvenlik stratejisi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Macron, çatışmalar sona erdikten sonra çok uluslu bir gücün Ukrayna'nın hava ve deniz sahalarını güvence altına almak için bu ülkeye konuşlandırılması ve Ukrayna ordusunu yeniden güçlendirmeye yönelik planları olduğunu belirtti.