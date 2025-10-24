Macron, Ukrayna'ya Askeri Destek Gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Macron, Ukrayna'ya Askeri Destek Gönderecek

Macron, Ukrayna\'ya Askeri Destek Gönderecek
24.10.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 uçakları gönderecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin başkenti Londra'da hibrit formatta düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına, çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Macron, "Gönüllüler Koalisyonu"nun bir barış koalisyonu olduğu hususunda şüpheye yer olmadığını savundu.

"RUSYA HERHANGİ BİR MÜZAKEREYİ REDDEDİYOR"

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin barışın sağlanması için hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini aktararak "Bu koalisyonu, tam olarak sağlam ve kalıcı bir barışa erişebilmek için kurduk." dedi.

Fransa, Ukrayna'ya Ek Askeri Destek Gönderecek

Kalıcı bir çatışmayı veya teslimiyeti istemediklerine işaret eden Macron, " Rusya, bu konuya karşı. O, bu yasa dışı ve gerekçesiz savaşı başlattı ve şu ana kadar herhangi bir müzakereyi reddediyor." yorumunda bulundu.

UKRAYNA'YA FÜZE VE SAVAŞ UÇAĞI DESTEĞİ

Macron, Rusya'ya karşı baskıyı sürdürme çağrısı yaparak Zelenski'ye hitaben şöyle devam etti: "Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmaya devam etmeliyiz. Hava savunması kapasitesini, insansız hava araçları (İHA), İHA savarları. Volodimir bunu teyit etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde ilave bazı Aster füzeleri, yeni eğitim programları ve Mirage (2000 savaş uçakları) teslim edeceğiz."

Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapılarına yönelik saldırıları nedeniyle Kiev hükümetine enerji alanında destek verilmesi gerektiğini savunan Macron, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) eşzamanlı olarak Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa, Ukrayna'ya Ek Askeri Destek Gönderecek
Mirage 2000 savaş uçakları

Macron, bu durumun, Rusya'nın savaşı finanse etme kabiliyetini etkileyeceği değerlendirmesinde bulunarak bu ülkeye karşı alınacak 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaya çağırdı.

"ÇOK ULUSLU BİR GÜÇ UKRAYNA'YA KONUŞLANDIRILMALI"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna'nın kendisini gelecekte yeni bir saldırıya karşı koruyabilmesi için bir güvenlik stratejisi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Macron, çatışmalar sona erdikten sonra çok uluslu bir gücün Ukrayna'nın hava ve deniz sahalarını güvence altına almak için bu ülkeye konuşlandırılması ve Ukrayna ordusunu yeniden güçlendirmeye yönelik planları olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Emmanuel Macron, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Fransa, Enerji, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Ukrayna'ya Askeri Destek Gönderecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 23:58:18. #7.12#
SON DAKİKA: Macron, Ukrayna'ya Askeri Destek Gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.