Macron'un Filistin Tanıma Açıklaması Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika
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Macron'un Filistin Tanıma Açıklaması Memnuniyetle Karşılandı

25.07.2025 13:28
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Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt, Macron'un Filistin'i tanıma kararını destekledi.

Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini eylül ayında tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıyacakları açıklamasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Bunun, iki devletli çözümün somutlaştırılması ve işgalin sona erdirilmesi yönünde doğru bir adım olacağı, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve kendi toprakları üzerinde bağımsız egemen devletlerini kurma hakkını inkara yönelik çabalara karşı da önemli olduğu vurgulandı.

Fransa'nın açıklamasının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin tanınmasını hedefleyen uluslararası çabalarla uyumlu olduğu, Ürdün'ün Filistin halkının özgürlük, işgalin sona erdirilmesi, kendi kaderini tayin ve bağımsız devletini kendi toprakları üzerinde kurma hakkını destekleme konusundaki tutumunun sürdüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da bu "tarihi" kararın, uluslararası toplumun Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkı konusundaki mutabakatını ortaya koyduğu belirtildi.

Uluslararası kararların uygulanmasına katkı sağlayacak ve uluslararası hukuka bağlılığı güçlendirecek adımların atılmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, henüz tanımamış olan diğer ülkelere de bu olumlu adımı izlemeleri, barışı ve Filistin halkının haklarını destekleyen ciddi tutumlar sergilemeleri çağrısı yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Macron'un açıklamasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu adımın "Filistin halkının haklarına önemli bir destek" anlamına geldiği vurgulandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da söz konusu adımı Filistin halkının meşru haklarına kavuşmasını sağlayacak "önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin devletini tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron'un Filistin Tanıma Açıklaması Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika

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