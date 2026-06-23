Macron ve Avn, Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
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Macron ve Avn, Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

23.06.2026 14:56
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Fransa ve Lübnan liderleri, ABD-İran müzakereleri ve Lübnan'ın güvenliği üzerine görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasında yürütülen müzakereler bağlamında Lübnan'daki son durumu ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avn ve Macron arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Avn ve Macron, Fransa'nın ev sahipliğinde 15-17 Haziran'da Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirirken, Avn zirveden Lübnan'a ilişkin çıkan kararlardan ötürü duyduğu memnuniyetini iletti.

Görüşmede, Lübnan'ın güneyinde görev yapan BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bu yıl sona ermesinin ardından başlayacak süreç ele alındı.

Avn ve Macron, Lübnan'ın güneyinde bazı Avrupa ülkelerinin asker bulundurmaya devam etmek istemesini ve Lübnan'ın bu talebe desteğini değerlendirdi.

Macron, UNIFIL'in Lübnan'dan çekilme sürecinin 2027 yılında başlayacağını belirterek, bu doğrultuda "uluslararası katılım için gerekli girişimin yapılması amacıyla birçok ülkeyle temaslarda bulunacağını" ifade etti.

Lübnan ve Suriye arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Suriye'nin Lübnan'a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki iddiaları reddeden tutumunu takdirle karşıladığını kaydetti.

Açıklamada, Avn ve Macron'un, Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, devlet otoritesinin tüm ülke topraklarında tesis edilmesi amacıyla yürütülen süreci birlikte takip etmek konusunda anlaştığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 175 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron ve Avn, Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika

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