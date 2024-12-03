Macron ve Bin Selman Riyad'da Görüştü - Son Dakika
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Macron ve Bin Selman Riyad'da Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile Riyad'da buluştu.

03.12.2024 00:16
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Macron ve bin Selman'ın Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin ayrıntısına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberinde de ayrıntı verilmeden, bin Selman ve Macron'un, "geniş çaplı" bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 günlük bir ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelmişti.

Kaynak: AA

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