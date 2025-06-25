Macron ve Netanyahu'dan İran ile Ateşkes Vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesi telefonla görüştü.

Macron, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede İran ile İsrail arasında varılan ateşkese tüm tarafların saygı göstermesinin önemini vurguladığını belirtti.

"İran'ın asla nükleer silah edinmemesi ortak hedefimiz." diyen Macron, bu hedefin uzun vadede güvence altına alınabilmesi için İran'ın nükleer ve balistik programlarıyla ilgili müzakere yoluna geri dönülmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "Söz konusu olan İsrail'in ve tüm bölgenin güvenliği." ifadesini kullanarak, Netanyahu'ya Gazze'de ateşkes sağlanmasının mutlak bir gereklilik olduğunu söylediğini aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı, başlıca önceliklerinin Gazze Şeridi'ne büyük miktarda insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli siyasi çözüm arayışını sürdürmek olduğunu belirtti.