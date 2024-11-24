Madagaskar Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika
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Madagaskar Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu

Hint Okyanusu'nda iki teknenin alabora olması sonucu 22 Somali vatandaşı hayatını kaybetti.

24.11.2024 13:47
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Hint Okyanusu'nda Madagaskar açıklarında göçmenleri taşıyan iki teknenin alabora olması sonucu 22 Somali vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin Etiyopya Büyükelçisi Abdullahi Warfa, Mogadişu devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Madagaskar açıklarında alabora olan iki teknede 70 Somali vatandaşının bulunduğunu belirtti.

Teknelerin ne zaman alabora olduğuna dair açıklama yapmayan Warfa, cesetlerin dün bulunduğunu doğruladı.

Olayda 22 kişinin öldüğünü kaydeden Warfa, 48 kişinin ise balıkçılar tarafından kurtarıldığını ve tıbbi tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Warfa, "Soruşturma devam ediyor ve kurbanların isimleri elimizde ve bunları Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla paylaşacağız." dedi.

Somali hükümeti, kazanın nedenine ilişkin detay paylaşmadı.

Hint Okyanusu'nda göçmen ölümleri

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu ayın başlarında Komor Adaları açıklarında bir teknenin batması sonucu en az 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise batan teknede aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin bulunduğunu ve teknenin insan tacirleri tarafından kasıtlı olarak alabora edildiğini kaydetti.

Eylül ayında ise aralarında iki çocuk ve hamile bir kadının olduğu 12 kişinin bulunduğu tekne, Fransa'nın denizaşırı topraklarından Mayotte Adası'na gitmek üzere Komorlar'daki Anjouan sahilinden ayrılmış ancak adaya ulaşamadan batmıştı.

Ağustos ayında da benzer bir olayda aralarında 12 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 8 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Madagaskar Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika

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