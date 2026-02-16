Madagaskar'da Gezani Siklonu Felaketi: 59 Ölü

Madagaskar'ın doğusunda etkili olan Gezani Tropikal Siklonu'nun neden olduğu yıkımda yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a çıktı.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, siklonun yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle 804 kişinin ağır yaralandığı, 15 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Yaklaşık 16 bin 400 kişinin evlerinden edildiği, 423 bin 986 kişinin afetten etkilendiği belirtilen açıklamada, ülkenin beş bölgesindeki 25 ilçede geniş çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, binlerce evin yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü, altyapı ve tarım alanlarında da ciddi tahribat oluştuğu ifade edildi.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, afetten etkilenen bölgelere gıda, temiz su ve tıbbi malzeme ulaştırılması için ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının sahada bulunduğunu belirtti.

Gezani'nin, Madagaskar'ı iki haftadan kısa süre önce vuran ve 14 kişinin ölümüne yol açan Fytia Tropikal Siklonu'nun ardından ülkeyi etkileyen ikinci büyük fırtına olduğuna dikkat çekilirken, rüzgar hızının saatte 185 kilometreyi aştığı ve buna bağlı olarak sel ile toprak kaymalarının yaşandığı aktarıldı.

Kasırga sezonunun genellikle kasım-mart aylarında yoğunlaştığı Madagaskar'da, bu dönemde can ve mal kayıplarının yaşandığı ifade edildi.