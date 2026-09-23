Madagaskar Ifanadiana'da kızamık ve sıtma 37 kişinin ölümüne yol açtı

Madagaskar'ın güneydoğusundaki Ifanadiana bölgesinde kızamık ve sıtma nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Madagaskar medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı yetkilisi Andrianina Desire Rakotoarimino, düzenlediği basın toplantısında, sıtma ve kızamık vakalarının görüldüğü bölgelerde sağlık durumunun kontrol altına alındığını belirtti.

Rakotoarimino, kızamık ve sıtma vakaları nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin yaklaşık yüzde 75'ini çocukların oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık ekiplerinin kızamığa karşı aşılama kampanyası başlattığını belirten Rakotoarimino, bölge halkına koruyucu malzeme ve ekipman dağıtıldığını söyledi.

Bakanlıktan 20 Eylül'de yapılan açıklamada, Ifanadiana'nın bazı kesimlerinde yaklaşık iki ay önce kızamık veya sıtma belirtileri gösteren vakaların görülmeye başladığı belirtilmişti.

Ulaşımın zor olduğu bazı bölgelerin sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını güçleştirdiği, bu durumun hem müdahale çalışmalarını hem de hastaların tedavisini zorlaştırdığı ifade edilmişti.