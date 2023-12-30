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Madde bağımlısı şahıs, tedaviyi reddederek kendini eve kilitledi - Son Dakika
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Madde bağımlısı şahıs, tedaviyi reddederek kendini eve kilitledi

Esenler'de madde bağımlısı bir kişi, tedavi olmak istemeyince kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, tedavi edilmek üzere AMATEM'e sevk edilecek.

Madde bağımlısı şahıs, tedaviyi reddederek kendini eve kilitledi
30.12.2023 - 12:34,
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ESENLER'de iddiaya göre madde bağımlısı H.K., tedaviyi reddederek AMATEM'e gitmek istemeyince kendisini eve kilitledi. Evden çıkarmak isteyen polis ekiplerine silah gösteren H.K., özel harekat ekipleri tarafından operasyonla gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Albayrak Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı H.K., tedavi edilmek üzere ailesi tarafından AMATEM'e götürülmek istendi. Bunun üzerine H.K., tedaviyi reddederek kendisini evine kilitledi. Yakınları, H.K.'nin kendine zarar vermesinden korkarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.K., olay yerine gelen ekiplere tabanca göstererek tedavi olmak istemediğini söyledi. Polis Özel Harekat Ekipleri, kapıyı kırarak H.K.'yı gözaltına aldı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Evde kendine zarar vererek hafif yaralanan H.K.'nın tedavisinin ardından AMETEM'e sevk edileceği öğrenildi. Operasyon sonrası H.K.'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA
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Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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