Maden İşçilerinden Yılın Kareleri Oylaması

Zonguldak'ta maden işçileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinde çalışan ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok cana umut olan işçiler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını oylayan işçiler, "Portre" özel kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesinden yana seçim yaptı."

Madenciler, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" fotoğraflarını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafına oy veren madenciler, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'ın "Süt kuzusu" karesini oyladı."

Maden işçisi Mehmet Güney, AA muhabirine, her fotoğrafın etkileyici olduğunu belirterek, hemfikir olarak oylama yaptıklarını söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.