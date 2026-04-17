Maden İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Asma Mahallesi'ndeki özel maden ocağında çalışan 42 yaşındaki işçi Suat Kulakçı, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulakçı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kulakçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kulakçı'nın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyüne getirildi.

Üç çocuk babası Kulakçı için burada helallik alındı, dua edildi.

Kulakçı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Suat Kulakçı'nın emekliliğine bir ay kaldığı ve ağabeyi Kenan Kulakçı'nın da 2017 yılında aynı ocakta meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren iki işçiden biri olduğu öğrenildi.

Törene Kulakçı'nın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti temsilcileri ve köy sakinleri katıldı.

"Emekliliğine bir ay kalmıştı"

Kulakçı'nın arkadaşı emekli madenci Ramazan Altın, gazetecilere, çocukluklarının beraber geçtiğini, yıllar önce maden işlerine beraber başladıklarını söyledi.

Ağabeyinin vefatının ardından Kulakçı'ya destek olmaya çalıştıklarını belirten Altın, "Emekliliğine bir ay kalmıştı. 'Emekli olduktan sonra maden sektörünü bırakacağım, kafama göre bir şeyler yapacağım.' dedi. Dün akşamki elim kaza sonucunda arkadaşımızı kaybettik." dedi.

Altın, iki kardeşin aynı ocakta hayatını kaybetmesinin ailesi ve yakınları için çok zor olduğunu kaydetti.