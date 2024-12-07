Maden İşçisi Şarampole Devrilen İş Makinesinde Hayatını Kaybetti

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde maden işçisi Mücahit Duranoğlu (30), kullandığı iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Emirli Mahallesi'nde özel bir işletmeye ait antimon madeninde meydana geldi. Mücahit Duranoğlu yönetimindeki iş makinesi, operatörünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duranoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Duranoğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.