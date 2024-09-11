Madenciler Yarışma Öncesi Kurtarma Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Madenciler Yarışma Öncesi Kurtarma Tatbikatı Yaptı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan 8 madenci, katılacakları maden kurtarma yarışması öncesi AFAD ile ortaklaşa tatbikat düzenledi. Tatbikatta bir görevli rol gereği enkaz altında kaldığını söyleyerek ekiplere tepki gösterdi. Ekipler başarılı bir şekilde kriz yönetimi yaparak yaralıyı kurtardı.

11.09.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maden Kurtarma Yarışması'na hazırlanan madenciler enkazdan yaralıyı böyle kurtardı

Yarışmaya katılacak olan madencilerden göz dolduran deprem tatbikatı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan 8 madenci; 17 Eylül'de katılacakları maden kurtarma yarışması öncesi AFAD ile ortaklaşa tatbikat düzenledi. Tatbikatta bir görevli; rol gereği yakının enkaz altında kaldığını söyleyerek ekiplere tepki gösterdi. Kriz yönetimini başarıyla sağlayan ekipler, binanın çatısından girerek yaralıyı kurtardı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde 17 Eylül günü 3. Maden Kurtarma Yarışması gerçekleştirilecek. Yarışmaya Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan 8 maden işçisi katılacak. Yarışma maden, deprem, araç kazası, ilk yardım ve yangın söndürme dallarında gerçekleştirilecek. 6 Şubat depremi sonrası gösterdikleri büyük fedakarlıklarla kamuoyunda geniş yer bulan maden işçileri, yarışma öncesi AFAD ile birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Maden işçileri; AFAD Zonguldak İl Müdürlüğü'nde görevli personeller tarafından deprem sonrası enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının uygulamalı ve teknik eğitimini aldı.

Tatbikattan habersiz rol gereği ekiplere "Çalışsanıza" diye tepki gösterdi

Tatbikat sırasında ilginç anlar da yaşandı. Bir AFAD personeli kurtarma çalışmasına başlayan ekiplere tatbikattan habersiz rol gereği tepki gösterdi. Madenciler; yaşanan durumdan haberleri olmasa da kriz yönetimin başarıyla gerçekleştirdi. Olay yerine emniyet şeridi çeken maden işçileri, rol gereği alana giren AFAD personelini şeridin dışına çıkarttı.

Tatbikatta yer alan arama kurtarma takımının amiri maden teknikeri Cenk Çelikel, "Yarışma öncesi AFAD ile yaptığımız ortaklaşa çalışma sonucu tatbikat gerçekleştirdik. Hem bilgi birikimimizi hem de onların teknik bilgilerini birleştirerek ülkemiz için güzel bir çalışma oldu. Yarışmada da inşallah çalışmayı en iyi şekilde yapıp güzel bir sonuç getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Güncel, Maden, Spor, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madenciler Yarışma Öncesi Kurtarma Tatbikatı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Madenciler Yarışma Öncesi Kurtarma Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement